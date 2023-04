Vivendi : Signature d'une promesse d'achat avec IMI, filiale de la holding fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne, Vivendi a conclu le 23 avril 2023 une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis.

Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives avec IMI annoncée le 14 mars dernier. Le projet d'acquisition reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.