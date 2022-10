Vivendi : serein pour terminer l'année

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 7,451 milliards d'euros (6,870 MdsE à la même période de 2021). Cette augmentation de 8,5% résulte principalement de la performance d'Havas Group (+284 ME), du rebond de Vivendi Village (+109 ME par rapport à 2021 impacté par les effets de la crise sanitaire en particulier sur le spectacle vivant), ainsi que de la progression de Groupe Canal+ (+43 ME). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+134 ME), consolidé sur 9 mois en 2022, contre 4 mois sur les 9 premiers mois de 2021 (à compter du 1er juin 2021).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 3,7% par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Cette augmentation résulte principalement de la performance d'Havas Group (+8,7%) et du rebond de Vivendi Village (x2,7 par rapport à 2021 impacté par les effets de la crise sanitaire en particulier le spectacle vivant).

Au 3e trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2,578 MdsE (2,476 MdsE à la même période de 2021), soit une augmentation de 4,1%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse légèrement (+0,6%) par rapport au 3e trimestre 2021.

Liquidités

Vivendi dispose de capacités de financement importantes. Au 30 septembre 2022, les lignes de crédit confirmées du Groupe sont disponibles à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Par ailleurs, au 3e trimestre 2022, les rachats d'actions ont totalisé 25 ME. Vivendi détient à ce jour directement 83,9 millions de ses propres actions, soit 7,6% de son capital social.

"Nous travaillons activement à l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne dans le cadre du projet de rapprochement avec le groupe Lagardère", indiquent Yannick Bolloré (Président du Conseil de surveillance), et Arnaud de Puyfontaine (Président du Directoire de Vivendi), qui poursuivent : "Ces différentes performances confirment la validité de la stratégie du Groupe, basée sur la transformation, le développement à l'international et l'intégration de ses différents métiers. Grâce à la diversité et la complémentarité de ses activités, à leur capacité d'anticipation et d'adaptation, à ses talents et à la stabilité de son actionnariat, Vivendi envisage le reste de l'année sereinement, en dépit des turbulences macro-économiques et géopolitiques",