Vivendi s'engage pour le Liban









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'ensemble du groupe Vivendi a décidé de prendre part à l'élan de solidarité envers le peuple libanais, profondément meurtri par les explosions de début août à Beyrouth.

A ce titre, Vivendi se mobilise pour l'opération "Unis pour le Liban" et met L'Olympia à la disposition des artistes et des initiateurs de ce projet pour 4 journées de répétitions et pour une grande soirée, le 1er octobre. Celle-ci se tiendra en présence d'un public restreint dans le strict respect des règles sanitaires actuellement en vigueur.

De nombreux artistes français et internationaux d'Universal Music Group se produiront lors de cette soirée, retransmise en direct sur France 2 et France Inter, parmi lesquels : Sting, Mika, Clara Luciani, Florent Pagny, Melody Gardot, Soolking et Grand Corps malade.

De son côté, Editis s'est mobilisé dès la fin août pour offrir plusieurs milliers de livres et manuels scolaires de ses maisons d'édition Nathan et Bordas aux étudiants de terminale générale.