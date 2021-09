Vivendi s'ajuste, UMG s'envole

(Boursier.com) — Universal Music Group s'enflamme de 35% à plus de 25 euros ce matin sur Euronext Amsterdam, alors que le leader du divertissement musical était valorisé initialement sur la base d'un prix de référence de 18,5 euros et d'une capitalisation de 33,5 milliards d'euros. UMG abrite un large éventail d'entreprises actives dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel. Présentant le catalogue "le plus complet" d'enregistrements et de chansons dans tous les genres musicaux, UMG "identifie et développe des artistes", et produit et distribue la musique "la plus acclamée par la critique et la plus réussie commercialement au monde", se félicite Euronext.

L'introduction en bourse d'Universal Music Group sur Euronext Amsterdam fait suite à l'intention annoncée précédemment par Vivendi de distribuer 60% des actions UMG aux actionnaires de Vivendi. Le cours de référence de l'action Universal Music Group avait été fixé à 18,50 euros par action, se traduisant par une capitalisation boursière de 33,5 milliards d'euros au jour de la cotation. Sur la base des cours de la matinée, la capitalisation franchit déjà les 45 milliards d'euros.

En revanche, le titre Vivendi accuse le coup et tombe dans la zone des 11 euros, dévissant de 15% après cette séparation d'UMG. Rappelons que Vivendi, très actif, a par ailleurs accepté de reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) dans Lagardère, et a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du capital au prix de 24,1 euros par action. Le marché semble donc avoir du mal à apprécier pour l'heure le nouveau périmètre de Vivendi, préférant le 'pure player' UMG.

Sir Lucian Grainge, président-directeur général d'UMG, a déclaré : "La cotation d'aujourd'hui marque une étape passionnante dans la riche histoire d'UMG, reflétant notre position en tant que leader mondial du divertissement musical et notre profond engagement envers nos incroyables artistes, auteurs-compositeurs et partenaires. Nous remercions l'équipe d'Euronext Amsterdam pour leur travail sur cette cotation et nous nous réjouissons à l'idée d'un excellent partenariat ensemble".

Vivendi note que "comme prévu", les titres Universal Music Group N.V. (UMG) ont commencé à être négociés sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam aujourd'hui. Compte tenu de leur cours de bourse d'ouverture de 25,25 euros, Vivendi confirme que la distribution en nature des actions UMG aux actionnaires de Vivendi se fera comme prévu sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible. Le détachement de la distribution en nature a lieu aujourd'hui. La mise en paiement interviendra le 23 septembre. Le nombre total d'actions UMG distribuées représente 59,87% du capital d'UMG. A l'issue de cette opération, Vivendi détient 10,13% du capital d'UMG.

La valeur totale de la distribution en nature se ventile de la manière suivante :

- Un dividende exceptionnel en nature de 5 312 millions d'euros (4,89 euros par action Vivendi) payé sur les réserves existantes, approuvé par les actionnaires de Vivendi le 22 juin 2021 ;

- Un acompte sur dividende en nature de 22 098 millions d'euros (20,36 euros par action Vivendi) payé au regard du bilan intermédiaire au 30 juin 2021, sur décision du Directoire de Vivendi du 14 septembre 2021.