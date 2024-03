Vivendi renoue avec les bénéfices en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Vivendi réalise un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en hausse de +9,5%, porté par la progression de Groupe Canal+ et d'Havas, ainsi que par la consolidation de Lagardère depuis le 1er décembre 2023.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) ressort à 934 millions d'euros, en hausse de +7,5% (+11,7% à taux de change et périmètre constants), grâce notamment à la progression de Havas et de Groupe Canal+, ainsi qu'à la consolidation de Lagardère à compter du 1er décembre 2023.

Le résultat net, part du groupe, s'établit à 405 ME (0,40 euro par action de base), contre une perte de -1,01 MdE en 2022 (-0,98 euro par action de base).

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier net de Vivendi s'élève à 2,839 MdsE, dont 812 ME chez Vivendi hors Lagardère et 2,027 MdsE chez Lagardère. L'endettement financier net de Vivend était de 860 ME au 31 décembre 2022.

Vivendi prévoit la distribution d'un dividende ordinaire identique à celui versé l'an dernier. Son montant sera de 0,25 euro par action au titre de 2023.

"Les résultats de Vivendi en 2023 traduisent la solidité financière de ses principaux métiers ainsi que leur capacité d'adaptation et de transformation structurelle à leur environnement", commente Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi. Il poursuit. "Les premiers mois de 2024 confirment la poursuite de la bonne orientation des activités de nos principales entités".

Par ailleurs, Vivendi poursuit l'étude de faisabilité du projet de scission. "L'étude de faisabilité du projet de scission de la société en quatre entités cotées en Bourse, annoncé en décembre dernier, se poursuit. Ce projet, s'il se réalisait, serait créateur de valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe et permettrait de constituer des pure players indépendants dotés des moyens humains et de l'agilité financière nécessaires, à même de mener leur propre trajectoire de croissance dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement", indique Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi.