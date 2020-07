Vivendi renforce ses engagements RSE

Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — Vivendi appelle à un modèle plus durable, et s'attache particulièrement à soutenir la création dans toute sa diversité. Conscient de son influence et de sa responsabilité, il entend, plus que jamais, promouvoir les talents, soutenir une création plurielle et ambitieuse, et répondre à l'urgence climatique , indique le management. Le groupe souhaite donc renforcer ces 3 engagements en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) et de communication extra-financière.

Dans ce contexte, Caroline Le Masne de Chermont, Directrice juridique du Groupe, est également nommée Directrice de la RSE et de la Compliance. Elle rapporte à Frédéric Crépin, Secrétaire général et membre du Directoire.

Caroline Le Masne de Chermont est avocate de formation. Après avoir travaillé 5 ans au sein du cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à Paris, elle a intégré le Secrétariat général de Vivendi en 2007 où elle occupait le poste de Directrice Droit des sociétés/fusions & acquisitions. Dans cette fonction, elle a travaillé sur de nombreuses opérations structurantes pour le Groupe dans le cadre de son recentrage dans le divertissement, les médias et la communication. En décembre 2016, elle a été nommée Directrice juridique du Groupe Vivendi.