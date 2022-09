Vivendi renforce sa Direction de la Stratégie et de l'Innovation

(Boursier.com) — Fabien Aufrechter, expert dans le domaine de la blockchain et du metavers chez Havas, est nommé Directeur Web 3.0 de Vivendi. Il rejoint à ce titre la Direction de la Stratégie et de l'Innovation, dirigée par Félicité Herzog, tout en poursuivant des activités au sein d'Havas.

Dans le cadre de son plan stratégique, Vivendi a identifié le Web 3.0 comme axe majeur de développement en lien avec sa raison d'être Creation unlimited et soutient des projets dans ce domaine cohérents avec sa politique RSE.

"Nous disposons au sein de Vivendi d'un temps d'avance immense en matière de Web 3.0 parce que nous avons des talents pionniers, des projets internes depuis de nombreuses années, déjà plus d'une centaine de clients et de projets accompagnés, ainsi que d'un précieux travail d'audit interne. Les technologies décentralisées constituent un levier d'affaires et un outil de transformation majeur pour Vivendi. Je suis heureux de faire partie de cette aventure", estime Fabien Aufrechter,