Vivendi : relative stabilité du bénéfice net au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4,873 milliards d'euros, en augmentation de +10,9% par rapport au 1er semestre 2021, grâce principalement à la très bonne dynamique d'Havas Group (+209 millions d'euros) ainsi qu'à la progression de Groupe Canal+ (+91 ME) et au rebond de Vivendi Village (+53 ME). Elle comprend également la contribution de Prisma Media (+135 ME), consolidé sur 6 mois au 1er semestre 2022, contre 1 mois au 1er semestre 2021.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de +5,4% par rapport au 1er semestre 2021. Cette augmentation résulte principalement de la très bonne dynamique d'Havas Group (+11,8%) ainsi que de la hausse de Groupe Canal+ (+2,2%) et du rebond de Vivendi Village (x2,9).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 412 ME, en hausse de 31,5% par rapport au 1er semestre 2021, principalement grâce à la progression d'Havas Group (+24 ME) et à la contribution de Prisma Media (+17 ME). L'EBITA des métiers (entités contrôlées à 100%) progresse de 16,9%.

Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 372 ME, en augmentation de 29% par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 491 ME (0,47 euro par action de base), contre 488 ME au 1er semestre 2021 (0,45 euro par action de base).

Au cours du 1er semestre 2022, la situation de trésorerie de Vivendi passe d'une position nette de trésorerie de 348 ME au 31 décembre 2021 à un endettement financier net de -776 ME au 30 juin 2022, en raison principalement des investissements réalisés au 1er semestre 2022, en particulier l'offre publique d'achat (OPA) sur Lagardère.

Vivendi dispose, par ailleurs, de capacités de financement importantes. Au 30 juin, les lignes de crédit confirmées du Groupe étaient disponibles à hauteur de 2,8 MdsE.

Vivendi indique que pour éviter les problèmes potentiels de concentration avec le groupe Lagardère, il va étudier un projet de cession de sa filiale Editis dans son intégralité, principalement via une distribution-cotation.