Vivendi : recule, Canal+ déçoit

(Boursier.com) — Vivendi trébuche de 4,4% à 7,8 euros en cette fin de semaine. Malgré des revenus en ligne, voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre, le marché se focalise sur la 'déception' Canal+. Le groupe de divertissement a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,578 MdsE, en augmentation de 4,1% sur un an (+0,6% à taux de change et périmètre constants). Canal+ a néanmoins vu ses revenus reculer de 3,3%, à 1,42 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires est ressorti supérieur aux estimations du consensus, mais Canal+ est 'faible' dans le mix, affirme la Deutsche Bank. Une déception liée en partie aux sorties tardives des films de Studiocanal, selon la société, qui a également voulu rassurer sur la croissance de son parc abonnés en France. Par ailleurs, la vigueur de Havas et de Gameloft a contribué à faire monter le chiffre d'affaires global au-dessus des attentes du marché.

Morgan Stanley ('surpondérer') retient que le groupe a dépassé le consensus au troisième trimestre. Il note aussi que la direction s'est montrée confiante sur le fait que Canal+ peut atténuer tout impact sur la rentabilité de la modification proposée de la TVA en France. Enfin, la valorisation semble "insoutenablement basse" avec des actions qui se négocient avec une décote de 47% par rapport à la somme des parties du courtier, en utilisant le cours actuel d'UMG.

Oddo BHF parle d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes en absolu mais avec une performance plutôt décevante d'Havas. Ses attentes sont globalement inchangées mais revues un peu en baisse chez Groupe Canal+. Le broker reste à 'surperformer' sur la valeur alors que la décote reste actuellement très importante (environ 50%) sur la base de sa valorisation sans décote de holding. Il reste convaincu que Vivendi devrait faire l'objet d'une opération de simplification ces prochains mois, possiblement une offre de Bolloré sur le groupe. Ce qui pourrait passer par une offre en cash ou mixte avec une composante titres. Il semble ainsi toujours probable que les deux structures soient beaucoup plus liées rapidement... Le groupe a d'ailleurs confirmé qu'il annulerait ses titres auto-détenus au bout de 24 mois, ce qui devrait mécaniquement conduire Bolloré à franchir le seuil des 30% (autour de septembre 2023 maximum) et lancer une offre. Une opération en amont semble le plus probable. Dans cette perspective, Vivendi reste un titre attractif pour profiter de cette dimension spéculative. Ceci même si à court terme, il baisse avec le marché et n'est que partiellement soutenu par des rachats d'actions moins importants de la part du groupe.