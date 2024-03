Vivendi : recule après les annonces

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Vivendi (-1,4% à 10,1 euros) perd un peu de terrain après sa publication annuelle. La société a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse en 2023, porté notamment par le rachat de Lagardère, finalisé à la fin de l'année, ainsi que les performances du Groupe Canal+ et de Havas. Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 934 millions d'euros, en progression de +7,5% (+11,7% à taux de change et périmètre constants). Vivendi prévoit la distribution d'un dividende ordinaire identique à celui versé l'an dernier. Son montant sera de 0,25 euro par action au titre de 2023.

Par ailleurs, Vivendi poursuit l'étude de faisabilité du projet de scission. "L'étude de faisabilité du projet de scission de la société en quatre entités cotées en Bourse, annoncé en décembre dernier, se poursuit. Ce projet, s'il se réalisait, serait créateur de valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe et permettrait de constituer des pure players indépendants dotés des moyens humains et de l'agilité financière nécessaires, à même de mener leur propre trajectoire de croissance dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement", a indiqué Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance.

Oddo BHF parle de résultats 2023 conformes à ses attentes mais souligne aussi le manque de précisions sur le projet de scission mais note un message rassurant sur la fiscalité. Le groupe a précisé que des cessions de participations cotées n'étaient pas d'actualité à court terme (et donc UMG). Ce projet semble toujours particulièrement créateur de valeur et le courtier estime qu'il pourrait être finalisé d'ici le deuxième trimestre 2025, l'offre sur Multichoice pouvant retarder un peu l'agenda du côté de Groupe Canal+. Dans cette attente, le courtier n'exclut pas qu'une ouverture du capital de certaines filiales intervienne, possiblement Groupe Canal+. L'analyste réitère son opinion 'surperformance' sur Vivendi au regard de sa valorisation et de la perspective de scission du groupe en 2025. L'objectif de cours, qui repose sur tous les actifs - et donc la non valorisation de la scission - ressort désormais à 12,7 euros (vs 13 euros), la baisse s'expliquant par une dette nette supérieure à ses attentes.

De son côté, la SocGen ('achat') ajuste la mire de 12,5 à 12,8 euros alors que Goldman Sachs ('achat') remonte le curseur de 13,2 à 14,1 euros.