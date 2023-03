Vivendi : reconnu pour sa démarche environnementale de réduction carbone

(Boursier.com) — L 'engagement de Vivendi dans la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de l'environnement a été récemment doublement reconnu.

Science-Based Targets (SBTi) vient de valider le plan de réduction carbone de Vivendi. Celui-ci couvre près de 70 % des émissions du Groupe. Les objectifs de décarbonation du Groupe sur les scopes 1 et 21 sont alignés sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement climatique à 1,5oC. Ils prévoient une réduction de 71% de ces émissions d'ici à 2035 (par rapport à 2018).

Par ailleurs, Vivendi s'engage à réduire de 43%, d'ici à 2035, les émissions absolues du scope 3 relatives au fonctionnement du Groupe (déchets, voyages d'affaires, fret...), ainsi que celles liées aux investissements, et de 21% les émissions absolues du scope 3 couvrant les produits et services loués. Enfin, le Groupe s'engage à ce que 85% de ses fournisseurs, en termes d'émissions, soient dotés d'objectifs de réduction carbone d'ici à 2026.

Vivendi a baissé de 10% ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 en 2022 par rapport à 2021, et déjà 37% de l'électricité consommée par le Groupe dans le monde sont désormais issus de sources d'énergie renouvelables (+16 points).

De son côté, le CDP (Carbon Disclosure Project), l'organisme international de référence en matière de notation environnementale des entreprises, a décerné à Vivendi la note 'A-' en 2022. Alors que le CDP a renforcé ses critères, le Groupe a gagné trois rangs de notation par rapport aux années précédentes ('C' en 2021) et se situe désormais au-dessus de la notation moyenne des sociétés de son secteur ('B') et des sociétés européennes ('B').