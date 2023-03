Vivendi réagit finalement peu aux annonces

(Boursier.com) — Vivendi réagit peu finalement aux annonces ce jeudi, avec un cours de 9,77 euros, en repli de 0,8%. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 9,595 milliards d'euros, en hausse de 10,1%, porté par les activités de Havas et Groupe Canal+, ainsi que par une contribution historiquement élevée de Gameloft. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de +5,1% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) augmente de 35,6% à 868 millions d'euros, grâce aux solides performances opérationnelles des métiers (+10% à eux seuls), ainsi qu'aux contributions d'Universal Music Group (UMG) et Lagardère.

Le résultat net ajusté est un bénéfice de 343 millions d'euros (0,33 euro par action de base), contre 613ME sur l'exercice 2021 (0,57 euro par action de base). Le résultat net ajusté, hors Telecom Italia, est de 677 ME, en hausse de 19,4%.

Le résultat net, part du groupe, est en perte de -1,01 MdE (-0,98 euro par action de base), essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. La mise à la juste valeur des titres Telecom Italia entraîne effectivement une perte de déconsolidation de -1,347 MdE (-728 ME en 2021).

Le dossier Editis en question

Concernant Editis/Lagardère, à la clôture de l'offre publique d'achat (OPA) amicale, déposée le 21 février sur les actions Lagardère, Vivendi détenait 57,35% du capital de la société. Vivendi a notifié auprès de la Commission européenne son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère, et remis ses engagements le 11 décembre 2022.

La Commission européenne a annoncé ouvrir une enquête approfondie le 30 novembre, et devrait rendre sa décision d'ici le mois de juin. D'ici là, Vivendi poursuit ses échanges avec la Commission européenne sur les solutions qui pourraient être proposées et, en parallèle, continue ses discussions avec les candidats à la reprise d'Editis.

Dividende en soutien

L'Assemblée générale des actionnaires se prononcera sur la proposition d'un dividende ordinaire en numéraire, identique à celui versé l'an dernier, de 0,25 euro par action au titre de 2022. Il représente un rendement de 2,5% par rapport au cours de clôture du 31 décembre 2022. Le détachement du coupon interviendrait le 25 avril, pour une mise en paiement le 27 avril...

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est à 'surperformance' sur Vivendi et revoit son cours cible à la hausse, de 12,60 à 12,70 euros. Credit Suisse ('surpondérer') a revu de son côté son objectif de 11,50 à 13,10 euros et Barclays ('surpondérer') a ajusté le sien de 12,50 à 12,30 euros...