Vivendi : publication saluée

(Boursier.com) — A la faveur d'un gain de plus de 2,5% à 11,6 euros, Vivendi se distingue à l'ouverture du marché parisien. Le groupe de médias, qui s'est séparé le mois dernier d'Universal Music Group après son introduction en Bourse, a fait état jeudi d'une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,48 milliards d'euros, grâce notamment à son activité de télévision payante Canal+.

Vivendi, qui détient encore 10% d'Universal, contrôle également Editis et Havas. Si le premier a vu sa croissance interne reculer au troisième trimestre (-0,8%), celle de Havas a bondi de 20,7%. Le groupe, dont le principal actionnaire est l'homme d'affaires Vincent Bolloré, n'a pas fourni d'objectifs annuels.

Après la cotation d'UMG, qui devait rapporter 5,9 milliards d'euros à Vincent Bolloré, Vivendi a annoncé avoir accepté de reprendre la participation d'Amber Capital dans Lagardère. Cette opération, qui va permettre à Vivendi de prendre le contrôle de Lagardère et d'étendre son influence dans le paysage médiatique français, sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022. A son terme, Vivendi devrait détenir 45,1% du capital et 36,2% des droits de vote de Lagardère. Par voie de conséquence, un projet d'offre publique au même prix (24,10 euros par titre) visant toutes les actions Lagardère non encore détenues par Vivendi sera déposé à titre obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation applicable.

Citi explique que les données du troisième trimestre de Vivendi montrent de fortes tendances opérationnelles dans ses diverses activités. Selon la banque, les chiffres démontrent qu'il y a "une dynamique ainsi qu'une valeur" dans les actifs de Vivendi. Les tendances du troisième trimestre sont sensiblement meilleures que prévu, avec une croissance organique particulièrement forte chez Havas. Le courtier estime également que les ressources sont suffisantes pour poursuivre les rachats de titres, ce qui devrait contribuer à cristalliser la valeur