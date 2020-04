Vivendi prolonge de 6 mois le remboursement du solde de l'acquisition de Radionomy par AudioValley

(Boursier.com) — AudioValley a obtenu un accord de la part de Vivendi pour proroger le règlement de la dernière échéance due à Vivendi au titre du remboursement anticipé de sa dette relative au crédit vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/ TargetSpot.

Le remboursement de cette échéance de 3 millions d'euros est désormais reporté au plus tard au 30 septembre 2020, au lieu du 31 mars 2020. Ce report a été accordé par Vivendi pour prendre en compte le contexte exceptionnel de la crise sanitaire COVID-19 .

AudioValley précise que les conditions du discount initialement prévu dans l'accord (discount maximal de 35% représentant 8,6 ME) sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2020.

La dette, d'un montant nominal de 24,6 ME au 30 juin 2019, s'étalait en plusieurs versements annuels jusqu'en 2025. L'accord conclu entre Vivendi et AudioValley prévoyait un remboursement anticipé d'un montant total de 16 ME, pour solder l'intégralité de cette dette avec un versement en 2 échéances : un montant de 13 ME à payer au plus tard le 20 décembre 2019 ; et le solde de 3 ME à régler avant le 30 septembre 2020.

AudioValley a versé la principale échéance de 13 ME. Le solde de 3ME doit être versé avant le 30 septembre 2020 pour bénéficier de cet accord.