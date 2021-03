Vivendi : progresse à la veille des résultats

(Boursier.com) — Vivendi gagne 2,2% à 29,3 euros à la veille de la publication de ses comptes 2020. Le consensus anticipe un Ebitda de 1,58 milliard d'euros pour des revenus de 16 MdsE. Le bénéfice net ajusté est attendu à 1,22 MdE et un dividende de 0,60 euro par titre est espéré. Les recettes d'UMG sont estimées à 7,39 MdsE et celles de Canal+ à 5,51 MdsE. La direction devrait profiter de l'occasion pour revenir sur les dernières annonces concernant UMG et éventuellement détailler ses ambitions dans les médias.