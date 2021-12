Vivendi prêt à discuter avec Rome d'une prise de contrôle du réseau fixe de l'opérateur italien TIM

(Boursier.com) — Le groupe Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia (TIM), est prêt à discuter avec Rome d'une prise de contrôle du réseau fixe de l'opérateur italien, a déclaré dimanche à l'agence Reuters un représentant du groupe français. Cette déclaration intervient alors que le conseil d'administration de TIM s'apprête à examiner une proposition de rachat de 10,8 Milliards d'euros par le fonds américain KKR.

Le représentant de Vivendi a déclaré que le groupe était ouvert à toute solution de nature à contribuer "à l'efficacité et à la modernité du réseau et qui préserverait la valeur de l'investissement". "Dans cette perspective, l'hypothèse d'une prise de contrôle du réseau par l'Etat, si elle peut conduire à un projet stratégique guidé par les pouvoirs publics, peut tout à fait être examinée", a souligné ce représentant.

Le réseau fixe de TIM constitue la principale infrastructure télécoms italienne et elle est au centre d'un vaste projet de modernisation dans le cadre duquel Rome entend investir plusieurs milliards d'euros de fonds européens...