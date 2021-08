Vivendi prend la tête du CAC40, les prévisions d'UMG saluées

Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Vivendi s'adjuge plus de 2% à 32 euros, au plus haut depuis 19 ans. Les investisseurs saluent les objectifs annuels et de moyen terme dévoilés hier soir par UMG. Lors d'une conférence en ligne consacrée à l'introduction en bourse à venir de la pépite musicale du groupe contrôlé par Vincent Bolloré, UMG a indiqué viser cette année une progression de son Ebitda de plus de 20% ainsi qu'une croissance de ses revenus de plus de 10% à changes constants. Le premier label musical mondial a également dit vouloir verser un dividende représentant 50% de son bénéfice net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda d'environ 25%. UMG anticipe également un taux de croissance annuel moyen de ses ventes 'élevé à un chiffre'.

"Je pense que nous nous trouvons au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vague de croissance", a déclaré le PDG d'UMG, Lucian Grainge. L'IPO d'UMG à Amsterdam est prévue le mois prochain. Vivendi doit distribuer 60% du capital de sa filiale à ses actionnaires actuels.

A l'issue de ces annonces, Barclays passe à 'surpondérer' sur Vivendi et remonte sa cible de 31 à 35,5 euros. Pour Citi, le CMD inaugural d'UMG a fourni le type de couleur qui devrait renforcer la confiance dans ses perspectives en tant qu'entité cotée séparément, bien que la valeur "ne soit qu'une partie de l'histoire" pour Vivendi. Les perspectives à long terme d'UMG soutiennent la valorisation de 35 milliards d'euros - ou plus - suggérée par les transactions récentes, et les prévisions du consensus pourraient même être légèrement revues à la hausse à la suite du CMD, selon Citi. Bien que l'introduction en bourse prévue en septembre devrait se dérouler sans heurts, des incertitudes demeurent quant aux considérations fiscales connexes et à la valeur des autres actifs de Vivendi, ajoute la banque américaine, qui maintient son conseil 'neutre' sur le groupe de divertissements avec un objectif de cours de 30,50 euros.