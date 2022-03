Vivendi : prend la tête du CAC40 après les résultats

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Vivendi grimpe de 2,3% à 11,5 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant les solides résultats 2021 du conglomérat. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a vu son Ebitda être multiplié par 2,3 l'an passé, à 690 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 10,4% en données publiées et de 8,6% en données organiques, à 9,572 milliards d'euros. Le résultat net, part du groupe, ressort à 24,69 milliards d'euros, gonflé par la plus-value de 24,84 MdsE liée à la déconsolidation d'Universal Music Group.

Vivendi a par ailleurs inscrit une charge de 728 millions d'euros liée à la dépréciation de ses actions Telecom Italia, qui fait actuellement l'objet d'une offre de rachat du fonds KKR à hauteur de 0,505 euro par action, soit de 10,8 milliards d'euros au total. Or le prix moyen d'acquisition des actions Telecom Italia détenues par Vivendi est de 1,07 euro et leur valeur comptable actuelle est de 0,63 euro.

Un tournant ?

Le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a salué l'arrivée récente à la tête du groupe italien d'un nouvel administrateur délégué, Pietro Labriola, et il a réaffirmé que la proposition initiale de KKR "sous-évaluait le groupe"..."C'est un tournant pour Telecom Italia... Nous estimons que sa valeur est bien supérieure à son cours actuel comme à la valeur virtuelle évoquée par KKR dans sa déclaration d'intention".

Parmi les avis de brokers, Morgan Stanley note que les résultats annuels sont ressortis plus élevés que prévu, tirés par Gameloft, Vivendi Village, de nouvelles initiatives et la reprise post-Covid chez Havas. Si les prévisions pour 2022 sont limitées, les commentaires durant la conférence téléphonique étaient "solides", ajoute la banque, qui note que le titre devrait attirer les investisseurs axés sur la 'value' alors que selon ses estimations, Vivendi se négocie avec une décote d'environ 35% par rapport à sa NAV. JP Morgan de son côté a ajusté la mire de 14,1 à 13,3 euros en restant à 'surpondérer', Oddo BHF a abaissé son curseur de 13,7 à 13 euros ('surperformer') et UBS a revu son objectif de 16,5 à 16 euros ('achat').