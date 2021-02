Vivendi poursuit sa consolidation

Vivendi poursuit sa consolidation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices se poursuivent sur Vivendi ce mercredi (-1% à 30,40 euros) après l'envolée du titre en tout début de semaine dans le sillage de l'annonce de la prochaine distribution d'une partie du capital d'UMG aux actionnaires sur fond d'IPO du géant de la musique cette année, considéré comme la pépite du groupe contrôlé par Vincent Bolloré. Une pause légitime, alors que les avis d'analystes se poursuivent : HSBC a ainsi revalorisé le dossier à 33 euros avec un avis à 'acheter', tandis que Citi a dégradé la valeur hier à 'neutre', estimant le ratio rendement/risque "assez équilibré". L'analyste reste malgré tout enthousiaste à l'égard de la décision de Vivendi, qui est non seulement favorable aux actionnaires, mais qui apporte également une valeur ajoutée en réduisant la décote de la holding... Toutefois, même en tenant compte d'une réduction "assez généreuse" de la décote et d'une certaine appréciation des autres actifs, on ne peut atteindre qu'une estimation de la "juste valeur" de 30,50 euros par action (par somme des parties). La tournure des événements est jugée "complètement inattendue" par le broker : En retirant UMG de l'équation, Citi estime que la direction de Vivendi se prépare à un alignement plus étroit avec le groupe Bolloré... L'objectif de cours a ainsi été remonté à 30,5 euros.