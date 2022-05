(Boursier.com) — Le groupe Vivendi possède 55,43% des actions Lagardère ainsi que 45,85% des droits de vote à l'issue de son OPA, a fait savoir l'AMF qui précise dans un avis financier que l'offre de Vivendi sera rouverte du 27 mai au 9 juin prochain.

Le résultat définitif de l'offre devrait être ainsi publié le 14 juin, a précisé Vivendi dans un communiqué. En février dernier, Vivendi avait relevé à 25,50 euros par action le prix de son OPA sur le groupe Lagardère.

Vivendi a pris acte avec satisfaction du résultat de la première période de son offre publique d'achat amicale sur les actions du groupe Lagardère ouverte du 14 avril au 20 mai 2022. 14.535.159 actions ont été présentées à la branche principale de l'OPA.

Vivendi détient désormais 78.228.398 actions Lagardère représentant autant de droits de vote, soit 55,43% du capital et 45,85% des droits de vote théoriques de Lagardère. Cette participation ne confèrera toutefois à Vivendi que 22,50% des droits de vote dans l'attente de l'autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence.

10.938.302 actions ont été présentées à la branche subsidiaire de l'OPA et recevront ainsi autant de droits de cession exerçables au prix de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023.

Le règlement-livraison de l'offre publique interviendra le 7 juin 2022.

L'OPA sera rouverte du 27 mai au 9 juin 2022 selon des modalités identiques à la première période d'offre décrites dans la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le no22-106. Les titres présentés à la branche subsidiaire de l'offre (octroi d'un droit de cession au prix de 24,10 euros pour chaque action conservée) ne seront toutefois pas susceptibles d'être transférés sur la branche principale (achat immédiat au prix de 25 euros), puisque que Vivendi détient déjà plus de 50% du capital de Lagardère.

Comme indiqué dans la note d'information de Vivendi, les actions présentées à l'offre subsidiaire durant la première période d'OPA ne devront pas être présentées à l'offre principale, ni à l'offre subsidiaire, lors de la réouverture. Par ailleurs, les droits de cession attribués à raison d'actions qui viendraient à être cédées pendant la réouverture ne pourront pas être exercés.

Le résultat définitif de l'OPA après réouverture sera publié par l'AMF le 14 juin 2022.

Comme annoncé dans la note d'information, la stratégie de Vivendi consiste à construire un leader mondial dans le secteur des médias, des contenus et de la communication. Le rapprochement avec Arnaud Lagardère, Président Directeur général de Lagardère, et son groupe y participe pleinement car il permettra, sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, de :

conforter des ambitions industrielles fortes par des investissements significatifs notamment dans des contenus de qualité en France et à l'international ;

saisir les opportunités de croissance externe dans les domaines où Lagardère opère et de contribuer ainsi à un meilleur rayonnement de la culture.

Arnaud Lagardère et Vivendi ont exprimé leur volonté de conserver l'intégrité du groupe Lagardère et de lui donner les moyens de se développer.