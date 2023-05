Vivendi plonge, Vincent Bolloré a cédé près de 1,5 million de titres

(Boursier.com) — Vivendi tente de remonter la pente après avoir décroché en début de séance. Le titre perd néanmoins encore près de 7% à 8,8 euros, plombé par l'annonce d'une cession de titres par Vincent Bolloré. Dans un document transmis à l'AMF, on a appris que le dirigeant, via la Compagnie de Cornouaille, avait cédé la semaine passée 1,46 million d'actions à un prix unitaire de 9,5708 euros. Une opération surprenant dans la mesure où le marché parie depuis de longs mois sur une montée au capital de Bolloré dans Vivendi.

Revenant sur cette annonce, Oddo BHF explique que Bolloré avait précisé lors de la présentation de ses résultats annuels disposer de deux options d'ici l'été : céder des titres et donc rester sous le seuil des 30% de Vivendi dans le cadre des annulations de titres ; ou lancer une offre publique. Il a donc opté pour la première option, ce qui lui permet de ne pas lancer d'offre publique lors des annulations (le franchissement aurait eu lieu en septembre 2023). Le groupe dispose ainsi de plus de flexibilité au niveau du timing. Il ne sera pas contraint de lancer une offre obligatoire sur Vivendi. Toutefois une offre publique volontaire semble toujours très crédible, selon le courtier. Vivendi semble en effet une cible prioritaire pour le groupe, notamment à la suite de la cession des activités de logistique chez Bolloré. Le courtier précise que la firme ne fera pas de décélération d'intention dans le cadre de ces cessions de titre et est donc libre de lancer une telle offre à tout moment, et même pendant l'été s'il le souhaite.

A 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 13 euros, Oddo BHF n'a pas intégré de prime spéculative. Le moindre momentum spéculatif ne change donc rien à sa valorisation. Son avis positif se base sur une décote qui reste importante mais aussi de sa conviction que le groupe reste une cible sur le moyen terme pour Bolloré, même si ce message rend la situation plus confuse.