Vivendi / Orange : Canal+ s'offre OCS et Orange Studio

(Boursier.com) — Comme attendu, Groupe Canal+ reprend les activités cinéma et télévision payante d'Orange. Les deux groupes ont signé un protocole d'accord en vue de l'acquisition par Canal+ de la totalité des titres qu'Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, la filiale de coproduction de films et séries. Le Groupe Canal+ deviendra à l'issue de cette transaction l'actionnaire unique des deux sociétés.

La qualité du service et des contenus d'OCS - actuellement distribué par l'ensemble des FAI ainsi qu'au sein des offres cinéma séries de Canal+ - est reconnue tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs. De son côté, Orange Studio compte plus de 200 coproductions à son actif ainsi qu'un catalogue de près de 1.800 oeuvres audiovisuelles et cinématographiques dont des films oscarisés et emblématiques comme 'The Artist' ou The 'Father', détaille Orange.

Depuis leurs créations respectives en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n'a cessé de s'intensifier avec l'émergence de puissantes plateformes internationales. C'est dans ce contexte qu'Orange a souhaité pérenniser le développement de ces 2 filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création. Afin d'assurer ces objectifs, Orange est donc tout naturellement entré en discussions avec le Groupe Canal+, son partenaire historique et acteur européen reconnu de la création et de la distribution de contenus. Canal+ est également actionnaire depuis 2012 à hauteur de 33,34% et le premier distributeur d'OCS. Premier studio de cinéma et de télévision en Europe, StudioCanal possède de nombreux atouts pour faire rayonner le catalogue d'Orange Studio, précise l'opérateur télécoms.

L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l'Autorité de la Concurrence en France. Selon 'Les Echos', Orange se serait engagé à supporter les cash-flows négatifs futurs d'OCS et à verser des minimums garantis à Canal+ sur trois à quatre ans. Malgré 3 millions d'abonnés, OCS aurait "accumulé entre 400 millions et 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement".