Vivendi / Orange : Canal+ négocierait le rachat d'OCS

(Boursier.com) — Groupe Canal+ serait proche de mettre la main sur les activités cinéma et télévision payante d'Orange. La filiale de Vivendi serait entrée en négociations exclusives avec l'opérateur télécoms pour le rachat d'OCS et d'Orange Studio, affirme 'Variety'. Selon la publication spécialisée dans l'industrie du cinéma et du divertissement, les employés des activités télévision et cinéma d'Orange ont été informés que des discussions exclusives en vue d'une cession étaient en cours avec Canal+.

Canal+ détient déjà 33,3% d'OCS, qu'il distribue sur sa plate-forme depuis 2011. La chaine cryptée avait d'ailleurs déjà tenté de fusionner avec OCS à cette époque mais le projet avait été bloqué par l'autorité de la concurrence. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et l'arrivée des géants américains du streaming, Netflix en tête, a totalement bouleversé le marché. Netflix compte à lui seul plus de 13 millions d'abonnés en France, devant Canal+ et ses 9,6 millions de clients, et OCS (2,9 millions d'abonnés).

Canal+ se serait par ailleurs engagé à maintenir les effectifs de l'entreprise, selon une source de 'Variety'. Certains dirigeants craignent en effet qu'OCS et Orange Studio ne connaissent le même sort que TPS, un autre groupe de télévision payante racheté par Canal+ en 2007 et disparu cinq ans plus tard.

Un autre aspect qui sera vraisemblablement exploré avec attention lors du processus de vente concerne les obligations d'investissement dans les contenus français et européens que Canal+ et OCS ont chacun en tant que services de télévision payante. Le magazine américain rappelle notamment qu'OCS a signé en février dernier un pacte de trois ans avec des organisations cinématographiques pour investir au moins 60 millions d'euros dans le cinéma français et européen au cours des trois années.