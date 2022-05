Vivendi : nouvelle gouvernance et création de la Fondation Vivendi

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Vivendi s'est réuni jeudi sous la présidence de Yannick Bolloré.

Vivendi ouvre un nouveau chapitre de son histoire, après la distribution de 60% du capital d'Universal Music Group et sa cotation à la bourse d'Amsterdam, et le lancement de l'offre publique d'achat sur Lagardère.

Le groupe s'attelle désormais à construire le "Nouveau Vivendi", leader mondial dans les contenus, les médias et la communication. L'ambition est d'accompagner tous les métiers du groupe dans leurs grandes priorités stratégiques pour les aider à se transformer, s'internationaliser davantage et mieux s'intégrer les uns avec les autres, pour libérer les énergies et créer de la valeur.

Pour mener à bien cette stratégie, Vivendi pourra compter sur une nouvelle gouvernance dans les prochaines semaines.

Nouvelle gouvernance de Vivendi

Le mandat du Directoire actuel arrivant à échéance le 23 juin 2022, une nouvelle équipe sera mise en place dès le lendemain autour d'Arnaud de Puyfontaine, son Président. Elle sera composée de :

Frédéric Crépin, Secrétaire général de Vivendi.

François Laroze, qui sera nommé Directeur financier de Vivendi et qui conservera ses fonctions de Directeur financier chez Havas.

Claire Léost, Présidente de Prisma Media.

Céline Merle-Béral, qui sera nommée Directrice de la stratégie Ressources Humaines et Culture d'entreprise de Vivendi. Elle conservera ses fonctions chez Havas, avec une organisation ajustée.

Maxime Saada, Président du Directoire de Groupe Canal+ et Dailymotion.

Pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques du groupe, ce nouveau Directoire pourra s'appuyer sur une nouvelle instance, un Comité exécutif, auquel participeront le Président et les membres du Directoire, ainsi qu'à ce stade :

Raphaël de Andreis, Président d'Havas en France et Europe du Sud, qui prendra également une mission auprès d'Arnaud de Puyfontaine pour accompagner Vivendi en Italie et sur certains chantiers transverses.

Hala Bavière, qui sera nommée Directrice générale de Vivendi Village.

Michèle Benbunan, Directrice générale d'Editis, qui prendra également une mission auprès d'Arnaud de Puyfontaine pour accompagner Vivendi dans l'édition.

Lorella Gessa, qui sera nommée Directrice de la Communication de Vivendi. Une transition sera proposée prochainement à la Direction de la Communication d'Havas.

Félicité Herzog, Directrice de la Stratégie et de l'Innovation de Vivendi.

Caroline Le Masne, Directrice Juridique, Compliance et RSE de Vivendi.

Michel Sibony, Chief Value Officer de Vivendi.

"L'ensemble du Conseil de surveillance est très heureux d'accueillir de nouveaux membres dans un Directoire renouvelé autour d'Arnaud de Puyfontaine, son Président, et de pouvoir désormais compter sur un Comité exécutif regroupant des talents et des expertises variés à travers le groupe. Ces deux instances, parfaitement en phase avec notre projet de "Nouveau Vivendi", vont nous permettre d'accélérer la transformation, l'internationalisation et l'intégration de toutes nos activités", a déclaré Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi.

Création de la Fondation Vivendi

Parce que la générosité est l'un de ses piliers essentiels, le groupe est heureux d'annoncer également aujourd'hui la création de la Fondation Vivendi, qui sera présidée par Stéphane Roussel. La Fondation réunira les programmes de solidarité du groupe, à l'image de Create Joy et des partenariats associatifs en Europe et en Afrique. Cette initiative s'inscrit dans l'ambition du groupe de jouer un rôle pour la société dans son ensemble et de contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons.

"La création de la Fondation Vivendi est également un marqueur fort du nouvel élan que nous souhaitons donner à notre groupe ainsi qu'à notre engagement sociétal et environnemental, qui n'a cessé de se renforcer au cours des dernières années", a commenté Yannick Bolloré.

Il a ajouté : "L'ensemble du Conseil de surveillance tient à saluer la remarquable contribution des membres du Directoire actuel à la réussite de Vivendi".

Gilles Alix a souhaité faire valoir ses droits à la retraite d'ici la fin de l'année et continuera d'accompagner le groupe jusqu'à la finalisation du dossier Lagardère.

Cédric de Bailliencourt souhaite se consacrer principalement à ses activités au sein du Groupe Bolloré.

Simon Gillham assurera la transition de ses fonctions avec Lorella Gessa et Hala Bavière.

Il continuera également d'accompagner Vivendi en matière d'influence française et britannique, ainsi que dans la sphère sportive, et notamment rugbystique.

Hervé Philippe assurera la transition avec François Laroze et pourra occuper d'autres fonctions dans le groupe par la suite.

Enfin, Stéphane Roussel devenant Président de la Fondation Vivendi, Arnaud de Puyfontaine assurera la Présidence et la Direction générale par intérim de Gameloft.