Vivendi : nette amélioration du résultat net ajusté

(Boursier.com) — Chez Vivendi, on note une progression de 3,7% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023, grâce aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, progression qui s'est accélérée au deuxième trimestre.

La société affiche une croissance de 7,7% du résultat opérationnel ajusté portée par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère.

Le résultat net ajusté est en forte hausse à 324 ME, contre 58 ME au premier semestre 2022.

La situation de trésorerie de Vivendi passe d'un endettement financier net de -860 ME au 31 décembre 2022 à un endettement financier net de -1.497 ME au 30 juin 2023, en raison

d'investissements et de la distribution du dividende.