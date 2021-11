Vivendi n'entend pas céder ses parts de Telecom Italia

(Boursier.com) — Vivendi n'a aucunement l'intention de céder sa participation dans Telecom Italia. Au contraire, le groupe affirme rester un actionnaire de long terme dans l'opérateur télécom italien dont il est le principal actionnaire. L'Italien a indiqué dimanche que son conseil d'administration avait examiné une offre non contraignante de 12 milliards de dollars du fonds américain KKR. "Vivendi veut qu'il soit clair que le groupe est très attaché à l'Italie et à Telecom Italia et n'a aucune intention de vendre sa participation dans Telecom Italia", a résumé un porte-parole de Vivendi, cité par Reuters.

KKR & Co a lancé durant le week-end une offre de 12 milliards de dollars pour le rachat de Telecom Italia. L'offre est libellée à 0,505 euro par titre en cash, ce qui représente une prime de 45% sur la clôture de vendredi et matérialise une valeur equity de 10,7 milliards d'euros. L'opérateur affiche un endettement de 22,5 milliards d'euros. L'opération requiert l'approbation du conseil d'administration de l'Italien et est conditionnée à une période de due diligence de quatre semaines, ainsi qu'à l'approbation du gouvernement italien. Vivendi détient 24% des parts. Bloomberg note que Vivendi a acquis sa participation dans Telecom Italia à un prix moyen de 1,03 euro par titre.