Vivendi : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service a relevé de 'négative' à 'stable' la perspective associée à la note senior non garantie 'Baa2' de Vivendi. "Nous avons changé la perspective de Vivendi en stable pour refléter le rééquilibrage de son modèle économique suite à la scission d'Universal Music Group et au projet d'acquisition de Lagardère, tout en maintenant des mesures de crédit globalement similaires à celles d'avant", indique l'agence. "La confirmation de la notation reflète notre opinion selon laquelle la société détient de solides positions sur le marché dans les activités qu'elle exerce, prendra les mesures nécessaires pour réduire l'effet de levier à des niveaux conformes à l'orientation de la notation Baa2, et dispose d'un portefeuille précieux d'actifs cotés bien supérieur à sa dette financière, ce qui lui confère une certaine souplesse financière".