Vivendi : les analystes voient plus haut

(Boursier.com) — Vivendi grimpe de 1,9% à 8,28 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que JP Morgan a ajusté le curseur sur le dossier de 12,9 à 13,1 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le groupe de communication a publié une progression de 3,7% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023, grâce aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, une hausse qui s'est accélérée au deuxième trimestre. La société affiche une croissance de 7,7% du résultat opérationnel ajusté portée par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère. Le résultat net ajusté est en forte hausse à 324 ME, contre 58 ME au premier semestre 2022.

La situation de trésorerie de Vivendi passe d'un endettement financier net de -860 ME au 31 décembre 2022 à un endettement financier net de -1.497 ME au 30 juin 2023, en raison

d'investissements et de la distribution du dividende. Oddo BHF avait déjà ajusté le curseur sur le dossier de 13 à 13,5 euros avec un avis à 'surperformer', tandis que Barclays (pondération en ligne) a relevé sa cible de 11,25 à 11,50 euros et que le Credit Suisse (surperformance) avait porté le sien de 12 à 12,20 euros.