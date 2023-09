Vivendi : les analystes pas encore en ligne

(Boursier.com) — Vivendi campe à 8,25 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le broker Oddo BHF a ajusté la mire sur le groupe de communication de 13,5 à 13,8 euros avec un avis à 'surperformer'. Morgan Stanley de son côté a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'pondération en ligne' et un objectif de cours nettement plus modeste de 9,8 euros. Parmi les autres avis, Barclays (pondération en ligne) avait déjà relevé sa cible de 11,25 à 11,50 euros et le Credit Suisse (surperformance) avait porté le sien de 12 à 12,20 euros. JP Morgan avait quant à lui ajusté le curseur sur le dossier de 12,9 à 13,1 euros avec un avis à 'surpondérer' : Le groupe de communication a publié une progression de 3,7% du chiffre d'affaires au premier semestre 2023, grâce aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, une hausse qui s'est accélérée au deuxième trimestre. La société affiche ainsi une croissance de 7,7% du résultat opérationnel ajusté portée par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère. Le résultat net ajusté est en forte hausse à 324 ME, contre 58 ME au premier semestre 2022.

La situation de trésorerie de Vivendi est passée d'un endettement financier net de -860 ME au 31 décembre 2022 à un endettement financier net de -1.497 ME au 30 juin 2023, en raison d'investissements et de la distribution du dividende.