Vivendi : légère hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre

(Boursier.com) — Vivendi fait état, au titre de son premier trimestre, d'un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en hausse de 3,3% (+2% à taux de change et périmètre constant). Cette augmentation résulte principalement de l'activité de Groupe Canal+ (+32 millions d'euros) et de Havas (+20 millions d'euros) ainsi que de la performance de Gameloft (+10 millions d'euros). Elle doit être analysée au regard de la base de comparaison élevée du premier trimestre 2022, liée au rebond de l'activité post Covid.

Dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne, Vivendi a conclu le 23 avril une promesse d'achat avec International Media Invest (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis. Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives avec IMI annoncée le 14 mars dernier. Ce projet reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

"Concernant le rapprochement entre Vivendi et Lagardère, nous avons présenté des propositions de remèdes à la Commission européenne et attendons désormais sa décision prévue pour la mi-juin 2023. Le bon début d'année que nous venons d'enregistrer nous permet d'envisager 2023 avec confiance tout en demeurant vigilants face au contexte macro-économique et géopolitique", affirment Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire.