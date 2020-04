Vivendi : Le groupe LEGO annonce un partenariat international exclusif avec Universal Music Group (UMG)

Vivendi : Le groupe LEGO annonce un partenariat international exclusif avec Universal Music Group (UMG)









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe LEGO annonce un partenariat international exclusif avec Universal Music Group (UMG), la première entreprise de divertissement musical au monde, qui permettra aux enfants du monde entier d'explorer leur créativité à travers le jeu, tout en s'exprimant grâce à la musique.

Le partenariat s'articule autour du développement d'une nouvelle gamme de produits LEGO qui sortira en 2021, créée pour encourager et inspirer la prochaine génération de musiciens, d'artistes et de fans. Cette initiative ludique a pour objectif de renforcer le développement de l'enfant et de tirer tous les bienfaits de la musique et de l'expérience de jeu LEGO.

"En tant que leader mondial de l'industrie musicale, UMG façonne la culture dans le monde grâce au pouvoir de la musique. UMG apporte ainsi aux programmes du groupe LEGO son réseau de superstars locales et internationales, ainsi qu'un catalogue inégalé de musiques couvrant tous les genres et toutes les langues" commente le groupe.

De même, le groupe LEGO, qui oeuvre pour inspirer et développer les enfants par le jeu depuis 1932, ajoute au partenariat une solide expérience dans l'innovation et le développement de jeu à destination des enfants et familles depuis des générations.

En combinant la musique et le système de jeu LEGO, cette collaboration offrira aux enfants d'incroyables opportunités de se connecter, et d'exprimer de manière créative leur amour pour la musique. Le partenariat vise à inspirer et à soutenir le développement créatif en exploitant un jeu immersif et interactif, ainsi que des expériences sociales sûres.

Olivier Robert-Murphy, Global Head of New Business chez Universal Music Group explique : "La musique fait partie intégrante de la vie de chaque enfant dès sa naissance et tout au long de son développement. Au fil des décennies, les enfants ont continué d'explorer cette passion à travers le vinyle, la radio, la cassette, les clips vidéo, les CD et le streaming. Désormais, grâce au partenariat entre le groupe LEGO et UMG, nous apporterons une nouvelle façon interactive d'inspirer la prochaine génération de fans et d'artistes visionnaires."

Julia Goldin, CMO du groupe LEGO ajoute : "Nous savons que la musique est une immense passion pour tant d'enfants, elle a une capacité incroyable à engager et à unir les enfants et leurs familles, tout comme la brique LEGO. Ce partenariat nous permettra de célébrer le pouvoir de fusionner la musique et le système de jeu LEGO, offrant aux enfants une toute nouvelle façon de s'exprimer de manière créative en donnant vie à la musique dans leur propre monde, à leur manière."