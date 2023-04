Vivendi : le dividende sera détaché le 25 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Vivendi s'est tenue à L'Olympia à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 69,89% des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des 32 résolutions présentées à l'Assemblée à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

L'Assemblée a ainsi nommé Sébastien Bolloré en qualité de membre du Conseil de surveillance pour 4 ans. Les actionnaires ont également renouvelé pour la même durée le mandat de membre du Conseil de surveillance de Cyrille Bolloré.

Dividende

L'Assemblée a approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Le détachement du coupon interviendra le 25 avril, pour une mise en paiement le 27 avril.

Il est précisé : "Le Conseil de surveillance se réjouit de l'augmentation des votes positifs pour certaines résolutions s'ay on pay'. Il examinera à nouveau la situation du Président du Conseil de surveillance et des membres du Directoire exerçant des fonctions opérationnelles au sein des principaux métiers du groupe, après avis du Comité de gouvernance, nomination et rémunération. Vivendi poursuivra son dialogue avec les agences de conseil en vote et ses actionnaires".