Vivendi : le dividende de 0,6 euro sera mis en paiement à partir du 23 avril

(Boursier.com) — L'Assemblée générale des actionnaires 2020 de Vivendi, qui s'est tenue le 20 avril à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 65,99% des membres représentés, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote. En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, l'Assemblée s'est tenue hors la présence des actionnaires. Elle a été retransmise en direct sur le site internet de Vivendi et sur Dailymotion.

L'Assemblée générale a renouvelé Yannick Bolloré en sa qualité de membre du Conseil de surveillance pour une période de 4 ans.

Elle a également nommé Laurent Dassault membre du Conseil de surveillance pour une période de 4 ans.

Le Conseil de surveillance est maintenant constitué de 12 membres : 6 femmes et 6 hommes, dont un représentant des salariés et une représentante des actionnaires salariés du groupe. Six membres sont indépendants.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil de surveillance a confirmé Yannick Bolloré en tant que Président du Conseil.

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2019. Il sera mis en paiement à partir du 23 avril, avec une date de détachement fixée au 21 avril.

Le détail de l'ensemble des votes des résolutions est disponible sur le site de Vivendi.