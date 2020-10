Vivendi : le chiffre d'affaires progresse de 2,4% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4,022 milliards d'euros, en hausse de +1,3% par rapport à la même période de 2019, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) (+3%), de Groupe Canal+ (+7,3%) et d'Editis (+10,4%).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de +0,7% par rapport au 3e trimestre 2019, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+6,1%) et d'Editis (+10,4%).

Au cours des 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 11,598 MdsE, en progression de +2,4% (-1,1% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période de 2019. Cette hausse résulte principalement de la croissance des chiffres d'affaires des deux principaux actifs de Vivendi, UMG et Groupe Canal+, qui démontrent la résistance de leurs activités liées à l'abonnement. Elle est partiellement compensée par le ralentissement des chiffres d'affaires d'Havas Group et de Vivendi Village, impactés par les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Au cours des 9 premiers mois de 2020, l'endettement financier net de Vivendi s'est réduit de 926 millions d'euros, passant de 4,064 MdsE au 31 décembre 2019 à 3,138 MdsE au 30 septembre 2020. Vivendi dispose par ailleurs de capacités de financement importantes. Au 30 septembre 2020, les lignes de crédit long terme du Groupe étaient disponibles à hauteur de 3,1 MdsE. La durée moyenne "économique" de la dette financière, calculée en considérant que les lignes de crédit à moyen terme disponibles peuvent être utilisées pour rembourser les emprunts les plus courts existant, est de 4,7 années (contre 5,3 au 31 décembre 2019).