Vivendi : le chiffre d'affaires du 3e trimestre soutient la tendance à 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2,476 milliards d'euros (2,17 MdsE d'euros à la même période de 2020). Cette augmentation de 14,1% résulte principalement de la progression de Groupe Canal+ (+87 millions d'euros), d'Havas Group (+106 ME) et de Vivendi Village (+29 ME). Elle comprend également la contribution de la consolidation de Prisma Media à compter du 1er juin 2021 (+75 ME).

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 6,87 MdsE (6,291 MdsE à la même période de 2020). Cette augmentation de +9,2% (+8,5% à taux de change et périmètre constants) résulte principalement de la progression de Groupe Canal+ (+195 ME), d'Havas Group (+135 ME) et d'Editis (+108 ME). Elle comprend également la contribution de la consolidation de Prisma Media à compter du 1er juin 2021 (+104 millions d'euros).