Vivendi : L'Olympia éteint son enseigne

(Boursier.com) — A l'image d'Orange, Vivendi communique sur les efforts qui seront effectués au sein du groupe en matière de sobriété énergétique.

Vivendi assure s'être engagé de longue date pour réduire son empreinte environnementale et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce cadre, la maîtrise de la consommation énergétique du Groupe est une priorité. Entre 2019 et 2021, la consommation d'énergie en kWh en France a été réduite de plus de 7%. Par ailleurs, à ce jour, 40% de l'électricité utilisée par le Groupe en France, et 30% de celle dans le monde (18% en 2021), sont d'origine renouvelable.

Face aux tensions actuelles du marché de l'énergie en Europe et au dérèglement climatique, Vivendi va prendre, dès octobre 2022, de nouvelles mesures de réduction de sa consommation énergétique. Le Groupe a identifié plusieurs leviers permettant d'agir rapidement dans l'ensemble de ses entités situées en Europe tout en assurant la continuité de ses activités, dans les meilleures conditions pour ses collaborateurs.

- Pour la Température. Toutes les entités vont réduire d'au moins 1oC les températures du chauffage de leurs locaux en hiver et augmenter d'au moins 1oC celles issues de la climatisation en été.

- Pour les Eclairage. Des capteurs de présence seront mis en place, les lampes à LED seront généralisées, et les amplitudes horaires d'éclairage de certains sites ou écrans seront réduites. L'enseigne emblématique de L'Olympia sera éteinte, hors soirs de spectacle où elle ne sera en outre allumée qu'entre 17h et 23h30.

- Pour ses sites, Vivendi a lancé le programme 'Sustainable Buildings' en 2021 afin de développer l'efficacité énergétique et la certification environnementale de ses bâtiments à travers le monde (ISO 140001, ISO 50001...). Les sites de Vivendi, Havas, Prisma et Editis en France sont déjà certifiés, ainsi que les sites de Havas à Londres et Madrid. Dernier en date, le nouveau siège de Groupe Canal+ à Issy-les-Moulineaux, dans lequel une grande partie des équipes vient d'emménager, est certifié BREEAM et HQE. Des audits seront par ailleurs conduits sur les autres sites afin d'accélérer la mise en place de mesures destinées à améliorer leur performance énergétique.

Enfin, l'ensemble des collaborateurs du Groupe sera de nouveau sensibilisé aux gestes éco-responsables via la distribution d'un guide de bonnes pratiques individuelles, incluant les bons réflexes dans les usages numériques.

Les nouvelles mesures adoptées par Vivendi à compter du mois d'octobre 2022 participent de son fort engagement environnemental, déployé dans le programme "Creation for the Planet", qui constitue l'un des piliers de sa stratégie de développement durable.