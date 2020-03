Vivendi : l'Assemblée générale se tiendra bien le 20 avril mais...

(Boursier.com) — Vivendi confirme la tenue de son Assemblée générale mixte le lundi 20 avril, à 15h30, à l'Olympia, à Paris. Cependant, suite à l'annonce du Ministre des Solidarités et de la Santé du 8 mars et de l'arrêté du 9 mars interdisant tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1.000 personnes sur le territoire national jusqu'au 15 avril, les modalités d'organisation de l'Assemblée générale des actionnaires pourraient évoluer.

Vivendi rappelle à ses actionnaires qu'ils ont la possibilité de voter par correspondance ou par Internet, sans être physiquement présents à l'Assemblée.

Dans cette perspectives, les actionnaires de Vivendi sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société.