Vivendi : l'AG extraordinaire valide le projet de distribution UMG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vivendi, qui s'est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum record de 73,33% des actionnaires représentés, a approuvé à 99,98% les deux résolutions soumises. La modification des statuts ainsi décidée permet désormais à Vivendi de distribuer des dividendes ou acomptes, des réserves ou des primes par remise de biens en nature y compris sous forme de titres financiers. Ce vote rend donc possible la poursuite de l'étude par le Directoire du projet de distribution, en actions, de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG) aux actionnaires de Vivendi. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et à la suite des mesures sanitaires prises, l'AG s'est tenue à huis clos et a été retransmise en direct sur le site internet de Vivendi et sur Dailymotion.