Vivendi : Havas se renforce en Italie

(Boursier.com) — Havas (Vivendi) s'offre Nohup, agence italienne leader dans les domaines des services cloud, de la transformation digitale et de l'intégration des systèmes. Cette agence sera intégrée à Havas CX Italy, entité appartenant au réseau mondial de Customer Experience lancé par le Groupe l'année dernière. Piloté par Manfredi Calabrò, à la tête de Havas Milan et de l'offre CX Italy, ce partenariat marque une nouvelle étape dans le renforcement de l'expertise Customer Experience sur le marché italien et européen.

Nohup a été fondée par Maria Aiello et Riccardo Fabbri avec l'ambition d'ériger un service reposant sur une expertise technique pointue en matière de développement de logiciels et d'architecture systèmes pour fournir à ses clients des solutions innovantes et concrètes. Nohup s'appuie sur une équipe de 30 spécialistes opérant depuis les villes de Udine et Milan, dont certains sont déjà installés au Havas Village Milan, afin d'accélérer l'intégration des différentes expertises.

Cette acquisition s'inscrit dans la bonne dynamique de l'activité de Havas CX en Italie qui clôturera l'année 2021 avec un chiffre d'affaires total supérieur à 10 millions d'euros et 15% de croissance organique.