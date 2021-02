Vivendi : Havas s'offre Inbar Merhav

Vivendi : Havas s'offre Inbar Merhav









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Havas Group (Vivendi) annonce l'acquisition de l'agence indépendante Inbar Merhav G. L'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie dans ce marché. L'agence s'appellera désormais Havas Inbar Merhav G Ltd. Fondée en 1999 et installée à Tel Aviv, Inbar Merhav G est une agence de publicité spécialisée en stratégie marketing, en conseil et en création (offline et digital), ainsi que dans l'ensemble des services médias. Les parts de marché d'Inbar Merhav G ont progressé de manière constante ces dernières années grâce notamment aux acquisitions des agences publicitaires Lin&Lin en 2011 et FGG en 2016 ainsi qu'à son affiliation à Havas en 2013. Aujourd'hui, Inbar Merhav G est l'une des plus grandes agences publicitaires d'Israël et compte parmi ses clients JDE, Nissan, Infiniti, Hyundai, Kia, Reckitt Benckiser, Swarovski, Isrotel, The Open University, Steimatzky, Idigital ou encore DavidShield.

L'acquisition d'Inbar Merhav G fait suite à celle de Blink, agence israélienne de social media, en 2017. Les deux sociétés continueront à opérer de manière indépendante.