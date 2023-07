Vivendi : Havas prend le contrôle de Uncommon Creative Studio

(Boursier.com) — Vivendi confirme que Havas vient de réaliser sa quatrième acquisition de l'année en investissant dans Uncommon Creative Studio, une agence créative britannique particulièrement dynamique. Mais ce rachat (51 % du capital, ses fondateurs conservant le reste) est surtout la plus grosse acquisition d'Havas dans le secteur créatif.

Créée en septembre 2017, Uncommon est l'agence créative la plus primée du Royaume-Uni. Après avoir notamment été nommée agence créative de l'année par Campaign à deux reprises (en 2019 et 2021), elle a reçu le titre d'agence internationale de l'année par Ad Age et a été la seule agence britannique à figurer dans la liste des 10 meilleures agences de publicité au monde de Fast Company. Plus récemment, elle a remporté son premier Grand Prix au Cannes Lions, le festival international de la créativité, pour une campagne extérieure pour British Airways.

Uncommon Creative Studio, qui compte 160 salariés, renforcera la présence d'Havas au Royaume-Uni, et lui permettra également d'étendre son réseau créatif aux États-Unis.