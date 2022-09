Vivendi : Havas Group a fait l'acquisition de l'agence créative spécialisée dans les données additive+

(Boursier.com) — Havas Group a fait l'acquisition de l'agence créative spécialisée dans les données additive+ pour permettre à ses clients de diffuser des contenus et publicités plus pertinents et personnalisés en temps réel. additive+ sera intégrée à Havas Media Group (HMG) UK sous la direction de son PDG Patrick Affleck.

L'acquisition de cette agence, basée à Edimbourg, renforce l'approche 'meaningful media' du réseau, centrée sur la création d'expériences média (MX) qui offre une relation optimale entre un client et son public cible, dans un contexte spécifique avec le bon contenu et message. Toutes les expertises d'additive+ s'appuient sur Converged, (une solution de données basées sur les audiences et créée par Havas) en exploitant les données pour optimiser les messages créatifs ainsi que les canaux, les plateformes et les formats média.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO de Havas Group, a commenté : "Nous sommes ravis d'accueillir les équipes d'additive+ au sein de la famille Havas. Cette acquisition vient renforcer notre capacité à distribuer et optimiser en toute transparence des volumes illimités de messages créatifs dynamiques et pertinents auprès d'audiences adressables à grande échelle, sur n'importe quel canal ou appareil numérique. Nous pourrons ainsi encore améliorer l'efficacité média et créative de nos clients en optimisant la pertinence créative au moment le plus approprié leur permettant ainsi de remporter la bataille pour l'attention."