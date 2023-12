Vivendi : Havas et CanaL+ pourraient retrouver la Bourse, le marché apprécie

(Boursier.com) — Vivendi flambe de 10,8% à 9,9 euros à l'ouverture du marché parisien. Alors qu'un grand nombre d'observateurs tablaient sur un rachat du groupe de médias et de divertissement par Bolloré, Vivendi a surpris hier soir en annonçant étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotée en Bourse. Un projet destiné à " libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités ". Concrètement, Canal+ et Havas pourraient retrouver le chemin de la bourse et une société d'investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement serait créée.

Ce projet de scission donnerait à l'ensemble des activités les moyens humains et l'agilité financière nécessaires à leurs développements, selon Vivendi.

Cette perspective est évidemment très positive pour Vivendi car elle permettrait une forte réduction de la décote de holding particulièrement élevée (près de 48% actuellement), explique Oddo BHF. Les actionnaires actuels se retrouveraient alors actionnaires de 3 entités, mieux valorisées. Le scénario d'une offre publique sur l'ensemble du groupe n'est donc plus d'actualité, mais ce nouveau schéma semble plus favorable en termes de création de valeur. La valorisation de cette stratégie pourrait ressortir à 15 euros par titre, notamment si la participation d'UMG est cédée rapidement et le cash rendu aux actionnaires. Le broker réitère ainsi son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.