Vivendi : Havas annonce l'acquisition d'Australian Public Affairs

Havas annonce l'acquisition d'Australian Public Affairs (APA), l'un des cabinets de conseil en affaires publiques et en communication stratégique les plus importants et prestigieux d'Australie.

Fondé il y a 27 ans par Tracey Cain, APA intégrera H/Advisors, le réseau mondial de conseil en communication stratégique d'Havas sous le nom de H/Advisors APA. Il s'agit de la première opération?réalisée par H/Advisors en Australie et d'une étape importante dans son plan de croissance stratégique dans la région APAC.

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de l'investissement d'Havas en matière de communication stratégique et spécialisée dans les secteurs réglementés. En travaillant avec d'autres agences, la capacité de conseil d'H/Advisors APA renforcera encore l'expertise du réseau mondial et offrira une plus large couverture géographique à ses clients, tout en consolidant la présence d'Havas en Australie.

L'équipe de direction locale, qui comprend Tracey Cain, CEO, Phil McCall, Directeur général adjoint, et Kathryn Higgs, Directrice financière, continuera à exercer ses fonctions.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO d'Havas, et Chairman de Vivendi, déclare : "L'intégration d'APA au sein d'Havas et de H/Advisors nous permettra d'accélérer le développement de notre offre en matière d'affaires publiques, de relations presse financières et de communication stratégique dans la région Asie Pacifique. Nous sommes ravis d'accueillir le talent, l'expérience et l'intelligence de Tracey ainsi que son équipe au sein de la famille Havas."

Tracey Cain, CEO d'Australian Public Affairs et d'H/Advisors APA, commente : "Cela fait près de trente ans que nous avons fait d'APA une entreprise proposant un conseil de grande qualité, fondé sur des données concrètes, et spécialisé dans les secteurs réglementés et les environnements complexes. Il est logique pour nous de nous associer à Havas et à H/Advisors afin d'élargir nos services et la portée de notre portefeuille de clients. Nous avons des projets ambitieux et nous sommes ravis de passer à l'étape suivante avec H/Advisors et la grande famille Havas."

James Wright, CEO d'Havas Creative Network Australia, déclare : "À la suite des récentes crises, le secteur du conseil australien?s'est transformé et de nouvelles opportunités se présentent pour des challengers internationaux dynamiques, compétents et dotés d'une connaissance locale. Fort de ses nouvelles compétences complémentaires, H/Advisors APA est idéalement positionné pour répondre aux exigences des entreprises, des gouvernements et des ONG à la recherche d'une approche nouvelle."

Neil Bennett et Tom Johnson, Co-CEOs d'H/Advisors, affirment : "La stratégie de notre groupe, qui consiste à recruter et développer des sociétés de conseil en communication stratégique de premier plan dans les principales capitales financières du monde, se poursuit avec ce nouveau partenariat. APA est reconnue comme la première agence d'affaires publiques en Australie, et ses ambitions de croissance joueront un rôle essentiel dans notre?ambition de développer notre présence dans toute la région Asie-Pacifique."

