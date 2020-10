Vivendi grimpe après les annonces

Vivendi grimpe après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A contre-courant, Vivendi se distingue sur la place parisienne à la faveur d'un gain de 2% à 25,4 euros. Le groupe a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes du marché et a indiqué désormais prévoir une introduction en Bourse d'Universal Music Group en 2022 et non plus 'début 2023 au plus tard'. Vivendi souhaite utiliser le produit de l'IPO pour rembourser sa dette, financer le rachat de ses propres actions et d'éventuelles acquisitions.

Goldman Sachs ('achat') affirme que les résultats continuent de confirmer les perspectives structurelles "fortes" du secteur de la musique, et le redressement réussi des activités de télévision payante en France. Citi ('achat') évoque des résultats "solides" avec des revenus supérieurs aux attentes du marché. Le broker met en avant non seulement la nouvelle bonne performance d'UMG grâce au streaming mais aussi le retour des revenus tirés des abonnements aux niveaux d'avant la création du Covid-19. La société semble également favorable à la poursuite de la vente de sa participation dans UMG, ce qui est positif pour la valorisation de Vivendi.

Outre UMG, Jefferies ('conserver') souligne que Canal+ affiche une reprise encourageante en France et renoue avec la croissance de ses activités internationales.

Oddo BHF reste pour sa part 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 24 à 25 euros. La dynamique opérationnelle reste bonne (notamment chez UMG) mais le potentiel d'appréciation du cours semble toujours limité à court terme au regard du creusement de la décote de holding (liée à la diversification de l'activité et l'introduction régulièrement de nouveaux minoritaires) et qui n'est que partiellement compensé par le rachat d'actions en cours, affirme le broker.