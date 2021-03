Vivendi : Fitch Ratings abaisse la perspective crédit à 'négative'

Vivendi : Fitch Ratings abaisse la perspective crédit à 'négative'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fitch Ratings a abaissé la perspective crédit associée à la note émetteur à long terme ('BBB') de Vivendi de 'stable' à 'négative'. La révision des perspectives est motivée par le projet de cession par la société d'une participation de 60% dans Universal Music Group (UMG), le plus grand contributeur au résultat d'exploitation de Vivendi, explique l'agence. Le portefeuille restant sera orienté vers des activités moins rentables et plus cycliques, ce qui devrait accroître la volatilité des revenus et affaiblir la génération de cash-flow. Les perspectives négatives reflètent également l'incertitude qui entoure les objectifs de levier financier et la politique financière du groupe après le spin-off d'UMG.