Vivendi finalise son rapprochement avec Lagardère

(Boursier.com) — Vivendi se réjouit d'avoir finalisé, ce 21 novembre, son rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette opération lui confère une toute nouvelle dimension en confortant ses positions d'acteur majeur de la culture, des médias et du divertissement, et en devenant un leader mondial de l'édition, du 'travel retail' et des expériences. Elle permet également au groupe Lagardère de bénéficier du soutien d'un actionnariat stable et de long terme, pour l'accompagner dans ses projets de développements.

Ce rapprochement est effectif à la suite de la finalisation des deux cessions auxquelles Vivendi s'est engagé auprès de la Commission européenne, à savoir celle de 100% du capital d'Editis à International Media Invest (IMI), intervenue le 14 novembre, et celle du magazine Gala (qui était détenu par Prisma Media) au Groupe Figaro finalisée aujourd'hui.

Vivendi détient à ce jour environ 60% du capital de Lagardère et peut dès-à-présent pleinement exercer un peu plus de 50% des droits de vote.

Grâce à ce rapprochement, Vivendi acquiert une taille notablement plus importante, fort d'un chiffre d'affaires 2022 pro forma combiné de plus de 16,5 milliards d'euros. L'effectif de l'ensemble des sociétés du Groupe compte environ 66.000 salariés présents sur tous les continents.

Rappelons que Lagardère s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de Vivendi. Il est présent dans plus de 40 pays et 75% de son chiffre d'affaires sont réalisés hors de France. Lagardère dispose de marques reconnues, et de valeurs communes à celles de Vivendi. Lagardère compte deux métiers principaux. D'une part, 'Lagardère Publishing' est le 3e éditeur de livres grand public et d'éducation dans le monde, le numéro un en France et le numéro deux en Grande-Bretagne. D'autre part, 'Lagardère Travel Retail' est un opérateur international majeur du commerce en zone de transport, le numéro un mondial sur le segment des 'travel essentials' et 2e opérateur mondial dans les aéroports. Dans le périmètre du groupe Lagardère, figurent également les métiers de la presse avec Lagardère News et ses marques iconiques, ainsi que ceux du spectacle vivant avec la division Lagardère Live Entertainment.