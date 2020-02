Vivendi : feuille de route tracée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'introduction en Bourse très attendue d'Universal Music Group devrait avoir lieu au plus tard... début 2023 ! Dans le cadre de la publication de ses résultats annuels, Vivendi a rappelé avoir signé un accord avec un consortium mené par Tencent en vue de lui céder jusqu'à 20% d'UMG d'ici au 15 janvier 2021. "Cet accord sera prochainement complété par un deuxième, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises", a précisé le géant du divertissement.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance de Vivendi a été informé de la poursuite des négociations relatives à l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires, dont l'engagement, sur la base minimum d'une valorisation de 30 milliards d'euros, avait été annoncé le 31 décembre 2019. Huit banques ont été mandatées par Vivendi pour l'accompagner à cette fin.

La trésorerie issue de ces différentes opérations de cession pourrait être utilisée pour un programme de rachat d'actions significatif ainsi que des acquisitions.

Comptes en ligne

Parmi les dernières notes de brokers, Barclays a prudemment ajusté son cours cible de 28 à 27,5 euros, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé de 15,898 milliards d'euros, en hausse de 14,1%, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG), du Groupe Canal+, ainsi qu'à la consolidation d'Editis à compter du 1er février 2019. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,6% par rapport à 2018, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+14%).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) est ressorti à 1,526 MdE d'euros, en hausse de 18,5%. A taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel ajusté augmente de +10,8%,

Le résultat opérationnel (EBIT) s'est inscrit à 1,381 MdE, en hausse de +16,9% par rapport à 2018, et le résultat net, part du groupe, est remonté à 1,583 MdE (1,28 euro par action de base). Le résultat net ajusté est un bénéfice de 1,741 MdE (1,41 euro par action de base), contre 1,157 MdE, en hausse de 50,5%. Cette évolution reflète principalement la progression du résultat opérationnel ajusté (Ebita) de 238 ME et le produit d'impôt courant de 473 ME.

Retour aux actionnaires

Au cours des 14 derniers mois, Vivendi a reversé au total 3,5 MdsE à ses actionnaires, dont 3,3 MdsE payés en 2019 (568 ME en 2018, en dividendes), comme suit :

- entre le 28 mai 2019 et le 4 février 2020, Vivendi a racheté 115,9 millions de ses propres actions pour 2,9 MdsE (dont 108 millions d'actions rachetées en 2019 pour 2,66 MdsE), soit 8,85% du capital à la date de mise en oeuvre du programme ;

- en 2019, Vivendi a annulé un total de 130,9 millions d'actions, soit 10% du capital à la date de mise en oeuvre du programme, dont 96,8 millions d'actions rachetées dans le cadre du programme en cours et 34,1 millions d'actions précédemment détenues ; et

- en avril 2019, Vivendi a distribué un total de 636 ME de dividendes.

Pour l'exercice 2019, l'Assemblée générale des actionnaires aura à se prononcer sur la proposition d'un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de 2019. Il représente une hausse de 20% par rapport au dividende distribué au titre de 2018 (0,50 euro par action) et un rendement de 2,4% par rapport à un cours moyen constaté sur les 12 derniers mois. Le détachement du coupon interviendrait le 21 avril pour une mise en paiement le 23 avril. Le titre est stable ce vendredi à 25,25 euros en Bourse de Paris.