Vivendi et Amber Capital vont saisir le Tribunal de Commerce de Paris d'une demande de convocation d'AG de Lagardere

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance et la Gérance de Lagardère ayant refusé les propositions respectives d'Amber Capital et de Vivendi, ces derniers vont saisir le Tribunal de Commerce de Paris d'une demande de convocation d'Assemblée Générale, ainsi que la loi le leur permet, et conformément à leurs accords du 10 août dernier.