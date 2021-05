Vivendi enterre la hache de guerre avec Mediaset !

Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — Vivendi et Mediaset ont mis un terme lundi à la longue bataille juridique qui faisait rage depuis 2016 entre les deux groupes de médias. Le groupe italien, contrôlé par la famille Berlusconi, et Vivendi ont ainsi annoncé lundi soir un accord global aux termes duquel le groupe français va vendre l'essentiel de sa participation dans Mediaset.

Selon l'accord transactionnel dévoilé lundi, Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset avec environ 29% du capital, va céder "la totalité des 19,19% du capital de Mediaset détenue par [l'intermédiaire de] Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans".

Il est aussi prévu que Fininvest (la holding des Berlusconi) rachète 5% des actions détenues directement par le groupe français. Ce dernier "restera actionnaire de Mediaset à hauteur de sa part résiduelle de 4,61% et sera libre de conserver ou de vendre cette participation à tout moment et à n'importe quel prix".

Les deux groupes n'avaient cessé de s'affronter par tribunaux interposés depuis que Vivendi a renoncé en 2016 à un accord en vue de l'achat de la division déficitaire de télévision payante de Mediaset. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré avait ensuite entrepris de monter au capital du groupe italien jusqu'à en détenir environ 29%, un mouvement jugé hostile et illégal par sa cible.

L'accord global annoncé lundi met désormais fin à "leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes" entre les deux sociétés, ont-elles annoncé dans un communiqué commun. La finalisation de l'accord est prévue le 22 juillet 2021.

Le groupe français contrôlé par Vincent Bolloré a par ailleurs indiqué qu'il soutiendrait le développement international de Mediaset en votant en faveur du transfert de son siège aux Pays-Bas et de la suppression du mécanisme de droit de vote double.

Lors de l'assemblée générale de Mediaset du 23 juin prochain, Fininvest proposera la distribution à tous les actionnaires d'un dividende exceptionnel de 30 centimes d'euro par action, pour une mise en paiement le 21 juillet 2021, précise le communiqué.

En marge de cet accord, Dailymotion, filiale de Vivendi, versera par ailleurs 26,3 millions d'euros pour mettre fin au litige relatif au droit d'auteur avec RTI et Medusa, filiales de Mediaset. Vivendi et Mediaset ont en outre conclu un accord de bon voisinage dans le domaine de la télévision gratuite et de standstill pour une durée de cinq ans, ont ajouté les deux sociétés.